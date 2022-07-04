Дмитро Колкер тяжко хворів на рак підшлункової залози.

Новосибірський вчений Дмитро Колкер, у якого діагностували рак, помер у московському СІЗО. У його смерті адвокат звинувачує ФСБ, суддю і медиків.

Про це пише видання Медуза.

Зазначається, що 30 червня суд заарештував Колкера. Вчений лікувався в лікарні Новосибірська, у нього була четверта стадія раку підшлункової залози.

Колкера прямо з лікарні відправили в московське СІЗО "Лефортово", де він помер 2 липня.

На думку адвоката Олександр Федулов, у смерті вченого винні співробітники ФСБ, медпрацівники, які дали дозвіл на транспортування з Новосибірська до Москви, і суддя, який вирішив помістити тяжкохворої людини в СІЗО.

Відносно вченого відкрили справу про державну зраду нібито за передачу Китаю секретних даних за своїми розробками. Колкеру загрожувала до 20 років позбавлення волі.

Як раніше повідомляв УНІАН, російський соціолог Ігор Ейдман повідомив, що в Російській Федерації вже давно зібрані бази даних супротивників режиму президента країни Володимира Путіна, і в країні може початися "велике полювання". Соціолог вважає, що в Росії все йде до повторення подій 1937 року.

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