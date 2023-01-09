Помер Павло Камнєв, науковий керівник російського концерну "Алмаз-Антея" і розробник крилатих ракет "Калібр".
Як повідомляють російські ЗМІ з посиланням на заяву компанії, 85-річний Павло Камнєв помер у понеділок, 9 січня.
Дата і місце прощання з Камневим поки не повідомляються, як і ймовірна причина його смерті.
Розробник ракети Калібр Павло Камнєв - що про нього відомо
Камнєв – радянський і російський конструктор в сфері ракетобудування, доктор технічних наук, професор. Був науковим керівником концерну повітряно-космічної оборони РФ "Алмаз-Антей" і головою ради директорів конструкторського бюро "Новатор". Герой праці Російської Федерації, нагороджений низкою медалей, орденів.
Камнєв був член-кореспондентом Російської академії ракетних і артилерійських наук, а також автором понад 20 винаходів. За інформацією російських ЗМІ, він – творець сімейства ракет"Калібр".
Ракети Калібр у війні проти України
За інформацією Міноборони України, з 24 лютого по 3 січня РФ використала проти України 591 ракету "Калібр". Наразі у росіян є в наявності близько 60 таких ракет. Під час останніх масованих ракетних ударів РФ використовувала не більше 15 таких ракет за раз.
Ці протикорабельні крилаті ракети розроблені радянським і російським конструкторським бюро "Новатор". Вони здатні долати відстань до 1500 км, що дозволяє РФ "дотягуватися" до будь-якої точки України, коли корабель-носій знаходиться, наприклад, на рейді в Сочі.
Довжина ракети без стартового прискорювача – 7,2 м, розмах крила – 3,3 м. польотна вага – 1320 кг, вага бойової частини – 450 кг.
Попри те, що РФ вже давно відчуває дефіцит цих ракет, у російському Міністерстві оборони цинічно погрожували, що застосовувані під час масованих атак "Калібри" нібито ніколи не закінчаться. Українські військові назвали це брехнею, розрахованою на жителів РФ.