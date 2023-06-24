Собчак назвала "путч" Пригожина і ко "поганим кроком".

Російська ведуча Ксенія Собчак, яка називає себе лібералкою, публічно підтримала президента РФ Володимира Путіна на тлі повстання ПВК "Вагнер".

У своєму Telegram-каналі Собчак назвала "путч" Пригожина і Ко "поганим кроком", яким, на її думку, скористається Україна.

"Але ось, що я хочу сказати, друзі: заколот у воєнний час - це в будь-яких випадках і при будь-якому розкладі гра на руку противника. Це послаблює, розсіює увагу і грає на зниження безпеки навіть мирних і цивільних, не тільки фронтовиків. Це поганий крок", - написала Собчак.

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Заколот у Росії- головне

Увечері 23 червня 2023 року ватажок ПВК "Вагнера" звинуватив Міноборони Шойгу у ракетному ударі по тиловому табору своїх найманців, в результаті якого, за його словами, загинуло багато "вагнерівців". Незабаром у Пригожина оголосили, що йдуть "зупиняти" військове керівництво в особі Шойгу і начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова.

У ту ж ніч в Росії підняли по тривозі ФСБ і кадрові війська, на вулицях багатьох російських міст, в тому числі Москви, з'явилася військова техніка. ФСБ порушила проти Пригожина кримінальну справу про організацію збройного заколоту.

Вже вранці, 24 червня, ЗМІ повідомили про "контроль" Пригожиним військових об'єктів у Воронежі та Ростові. Також стверджувалося, що "вагнерівці" збили кілька вертольотів ВКС РФ.

Сам Путін назвав заколот Пригожина "зрадою" і "ударом у спину", згадавши громадянську війну в Росії в 1917 році. В Україні ж коментують стримано, але вже називають події "початком громадянської війни".

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