Цілі хмари мух накрили один з районів Челябінської області.

У Челябінській області Росії хмари мух захопили п'ять сіл. Комах настільки багато, що вони зламали нормальний спосіб життя селян, повідомляє Ural Mash.

"Комахи в Аргаяшському районі дістали всіх: обліпили стелі, вікна і машини, дзижчать, переносять інфекції", – пише видання.

Місцеві жителі стверджують, що апокаліптичне лихо спіткало їх з вини місцевої птахофабрики, яка розкидає курячий послід на навколишніх полях.

Примітно, що проблема виникає не вперше. Три роки тому подібне лихо вже траплялося, але тоді ситуацію вдалося швидко нормалізувати. Цього разу реагувати на скарги жителів ніхто не хоче. Люди побоюються, що їхні діти скоро підхоплять інфекційні хвороби.

Комахи в російській пропаганді

Кремль активно використовує у своїй пропаганді фейки про нібито використання Україною комах у військових цілях. Так, багаторазово була озвучена версія про бойових комарів. Нещодавно Росія навіть розіслала у всі парламенти світу доповідь з цими абсурдними звинуваченнями на адресу України.

Однак лише комарами росіяни не обмежилися. Не так давно російська пропаганда на повному серйозі почала розповідати про те, що Україна використовувала "бойову сарану" для знищення посівів на окупованих територіях і в Росії.

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