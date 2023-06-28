На переконання РФ, в Україні працює близько 50 таких лабораторій.

Доповідь про біолабораторії в Україні, в якій, зокрема, розповідається про бойових комарів, кліщів і вошей, направили в усі парламенти світу, заявила спікер Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко.

У доповіді говориться, що США нібито почали розробку біозброї ще під час Другої світової війни. З тих пір Штати нібито створили 400 лабораторій по всьому світу, в яких, зокрема, оцінюють можливість використання комах для впровадження вірусів в сільськогосподарські культури.

"Очевидно, що такий вид зброї може бути застосований і щодо людей і тварин", - прийшли до висновку автори доповіді.

Відео дня

На їхнє переконання, в Україні працює близько 50 таких лабораторій. Там американці нібито досліджують передачу інфекції за допомогою комарів, кліщів і навіть вошей, йдеться в документі. Співробітники лабораторії нібито запатентували безпілотник для поширення в повітрі заражених комарів, які дозволять виводити з ладу противника без ризику для військовослужбовців США.

Фейк РФ про бойових комарів - деталі

У жовтні 2022 року Постійний представник РФ при ООН Василь Небензя заявив, що окупанти нібито виявили в Україні дрони для перенесення заражених інфекціями комарів.

Начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ) Збройних сил РФ Ігор Кирилов представив оновлену версію пропагандистської байки про "бойових комарів", які допомагають ЗСУ знищувати окупантів.

Воєначальник повторив тезу про те, що Вашингтон нібито вивчав можливість доставки комах, заражених малярією або лихоманкою Західного Нілу, за допомогою БПЛА – для ураження військ противника.

Вас також можуть зацікавити новини: