За версією окупантів, її везли двома автівками з американської лабораторії.

Російські окупанти не перестають дивувати треш-заявами. Цього разу вони видали, що Україна використала "бойову сарану" для знищення посівів у "ЛНР" та інших регіонах Росії.

Як повідомляє пропагандистське "РИА-Новости", окупанти навіть знайшли "докази" застосування сарани біля Станиці Луганської.

Окупантка, яка приховує обличчя, показала пропагандистам нібито знайдений на захопленій території "документ" про супровід двох автівок із вантажем на Донбасі. За її версією, у цих автівках везли "бойову сарану", і не звідки-небудь, а з нібито з вашингтонської лабораторії.

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Личинки "бойової сарани" нібито вирощувалися під Рубіжним, а потім комахи летіли нібито в "ЛНР" та в Росію знищувати врожай.

Не сараною єдиною: який ще фейк просували росіяни

Черговий російський фейк представник РФ в ООН Василь Небензя озвучив минулої осені (22 жовтня) на засіданні Ради Безпеки ООН. Він заявив, що Україна у співпраці США тестує американський дрон з інфікованими комарами в рамках експерименту щодо можливого поширення хвороб через мігруючих комах, птахів і кажанів.

Комах нібито транспортує БПЛА в контейнері у заданий район: "При укусі комарі інфікують атакованих людей збудниками особливо небезпечних захворювань", - заявив тоді Небензя.

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