Чоловік зателефонував до поліції, сподіваючись, що оперативники зрештою привезуть йому сірники.

У Росії чоловік повідомив про бомбу, закладену в будівлі, тому що дуже хотів прикурити, а сірники скінчилися.

Про це розповіли у прес-службі ГУ МВС Росії у Красноярському краї.

Житель Ідрінського району 1983 року народження зателефонував до поліції, представився чужим ім'ям і повідомив, що у приміщенні адміністративної будівлі перебуває вибухонебезпечний предмет. При цьому на момент повідомлення робочий день уже завершився, тому людей в будівлі не було.

Слідчо-оперативна група не знайшла на місці жодних небезпечних речей. Тоді правоохоронці розшукали чоловіка і з'ясували, навіщо він телефонував.

"Підозрюваний дав свідчення. Він пояснив, що, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, захотів покурити, але в нього не було сірників. Тому він вирішив повідомити недостовірну інформацію, щоб до нього приїхали співробітники поліції і дали йому сірники", - розповіли у відомстві.

Щодо чоловіка порушено кримінальну справу за частиною 1 статті 207 Кримінального кодексу Російської Федерації "Завідомо неправдиве повідомлення про акт тероризму". Винному може загрожувати до трьох років обмеження волі. Чоловікові обрали запобіжний захід у вигляді зобов'язання про явку.

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Автор: Катерина Комолова