Школяру РФ придумав вбивство мами друга / ілюстрація depositphotos.com
В Арзамасі (Нижегородська область) школяр вигадав історію про вбивство матері свого друга, щоб заслужити авторитет у школі.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Школяр розповів однокласникові історію про те, що маму його друга вбили, а також поділився планами помститися. Нібито з цією метою він шукав зброю і знайшов пістолет.
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Однокласник був наляканий і розповів про все батькам. Так про інцидент стало відомо завучам школи, ті звернулися до начальника підрозділу у справах неповнолітніх.
До восьмикласника відправили перевірку. Він зізнався, що збрехав, щоб отримати авторитет у школі.