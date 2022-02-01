Обман восьмикласника розкрили, коли він нібито знайшов зброю для помсти.

В Арзамасі (Нижегородська область) школяр вигадав історію про вбивство матері свого друга, щоб заслужити авторитет у школі.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Школяр розповів однокласникові історію про те, що маму його друга вбили, а також поділився планами помститися. Нібито з цією метою він шукав зброю і знайшов пістолет.

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Однокласник був наляканий і розповів про все батькам. Так про інцидент стало відомо завучам школи, ті звернулися до начальника підрозділу у справах неповнолітніх.

До восьмикласника відправили перевірку. Він зізнався, що збрехав, щоб отримати авторитет у школі.

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