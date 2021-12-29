Як розповіла мати, зі словами "Я тебе зараз так вакциную! Ще й у психушку здам!" медпрацівниця утримувала дитину і проти її волі заштовхувала в кабінет.

У російському Тобольську медсестра у школі побила хлопчика за те, що він не хотів робити туберкулінову пробу.

Про це повідомила мама дитини в соціальних мережах, пише mk.ru. Жінка стверджує, що написала відмову від реакції Манту, адже у хлопчика був медвідвід, проте медсестра на відмову не звернула уваги, переслідувала дитину по всій школі, а потім попросила двох старшокласників затягнути учня до неї в кабінет.

"Медпрацівник почала у грубій формі хапати його, утримувати і проти його волі заштовхувати в медкабінет зі словами "Я тебе зараз так вакциную! Ще й у психушку здам!" Мій син вирвався і побіг до центрального виходу. Прибіг додому в одній сорочці", - розповіла жінка.

Те, що відбувається, записали шкільні камери відеоспостереження, а мати подала заяву у правоохоронні органи. Медсестрі виписали штраф за нанесення побоїв у розмірі 5 тис. рублів (близько 1,8 тис. грн).

За даними прес-служби об'єднаної судової системи Тюменської області, у хлопчика були синці на лобі, лівій гомілці та спині. Однак усі ці пошкодження визнали як такі, що не завдають шкоди здоров'ю.

У суді медпрацівниця своєї провини не визнала і не вибачилася. Водночас мати хлопчика на суворому покаранні не наполягала.

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