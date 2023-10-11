Олександр Бортніков заявив, що Україна "перетворилася на джерело військової та терористичної загрози"

У Російській Федерації продовжують демонізувати західні стани та Україну. Цього разу в Москві заявили, що Захід готує бойовиків для війни проти Росії.

Порцію чергової маячні видав директор ФСБ Росії Олександр Бортніков в Баку в ході засідання Ради керівників органів безпеки і спеціальних служб держав - учасників СНД. За його словами, нібито в країнах ЄС діють 17 тренувальних таборів "бойовиків".

"В результаті цілеспрямованих дій західної коаліції Україна перетворилася на майданчик для обкатки терористів і найманців, навчання їх методам ведення сучасної війни і застосування даного досвіду на просторі СНД і в інших регіонах світу. Західна розвідспільнота і неурядові організації в інтересах українських збройних формувань здійснюють вербування учасників міжнародних терористичних організацій, нацистів і найманців, підготовлених в Афганістані, на Близькому Сході, в Європі і за океаном. Тільки в країнах ЄС під патронажем натовських спецслужб діють 17 тренувальних таборів. Західники активно сприяють переміщенню бойовиків в зону українського конфлікту", - заявив Бортніков.

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При цьому він нарахував аж 13 європейських ПВК та дев'ять "іноземних воєнізованих проксі-формувань", а всього "встановлені 794 найманця з 35 країн світу".

"Маємо достовірні дані, що у складі ічкерійських і кримськотатарських підрозділів проти нас воюють іділівці і їм подібні. Вони ж входять в диверсійно-розвідувальні групи, закидаються на російську територію для здійснення нападів і терактів", - видав глава ФСБ РФ.

У зв'язку з цим він заявив, що Україна "стараннями Вашингтона і його союзників по НАТО перетворилася на джерело військової і терористичної загрози на кордоні Союзної держави Росії і Республіки Білорусь". При цьому Бортніков занив через постачання Україні західної важкої техніки і далекобійних озброєнь, касетних боєприпасів, снарядів зі збідненим ураном, бойових безпілотників повітряного та морського базування, сучасних систем управління та багатофункціональних винищувачів 4-го покоління.

Також він побачив кадрових натовських офіцерів, які нібито працюють у воєнізованих формуваннях, планують і координують бойові операції.

"У серпні цього року Федеральною службою безпеки були затримані учасники української диверсійно-розвідувальної групи. В ході оперативних і слідчих заходів встановлено, що підготовку диверсантів і планування їх операцій здійснювали співробітники спецназу Збройних сил Великобританії", - заявив глава ФСБ РФ.

За його словами, "такі дії української військової розвідки та її британських наставників слід кваліфікувати не інакше, як ядерний тероризм". Він уточнив, що нібито в завдання групи входило здійснення диверсій на військових об'єктів, нафтової, транспортної та критичної інфраструктури, а також атомної енергетики, "конкретно - Смоленської та Курської АЕС".

Україна допомагає терористам - що говорили в РФ

Оккупанти не вперше намагаються пов'язати Україну з терористичними угрупованнями, відомими у всьому світі.

В управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ повідомили, що росіяни вкидають в інформаційний простір інформацію про нібито використанні бойовиками Хамасу західних зразків зброї, нібито проданих Україною. Зокрема, російський пропагандист Володимир Соловйов показав якесь сумнівне відео як нібито доказ.

У Страткомі відзначили, що держава-терорист Росія за всяку ціну прагне зупинити підтримку західних партнерів і надання Україні зброї.

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