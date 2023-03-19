Лідер Чечені слово через слово вставляє своє "дон" під час спілкування.

Лідер Чечні Рамзан Кадиров пояснив реальний сенс приставки "дон-дон" у своїй мові. Як відомо, це трибуквене "слівце" політик регулярно застосовує під час спілкування, вставляючи його слово через слово.

Як зазначив Кадиров у коментарі росЗМІ, реальної причини постійно говорити "дон" у нього немає. Його "дон" - це просто для зв'язки слів, зізнався лідер Чечні.

"Ви знаєте, що таке "коротше кажучи", ось те ж саме "дон" - для зв'язки слів", - насилу пояснив Кадиров.

Кадиров активізувався у політполі РФ після можливого отруєння

Нагадаємо, що лідер Чечені Рамзан Кадиров знову почав з'являтися у російському інформаційному просторі після новин про можливе отруєння з боку спецслужби РФ ФСБ та нестандартне лікування в Берліні.

Зокрема, 13 березня чиновника показово зняли під час особистої зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним, демонструючи, що з ним нібито все гаразд. Хоча експерти кажуть, що в кадрі Кадиров виглядав хворим та втомленим.

Тепер Кадиров час від часу показує свою "активність" в соцмережах. Нещодавно він відзначився своєю реакцією на міжнародний ордер на арешт Путіна.

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