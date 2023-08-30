Ватажок Чечні заявив, що готовий виконати будь-який наказ Путіна.

Ватажок Чечні Рамзан Кадиров відреагував на версію, що він стане наступною жертвою після Євгенія Пригожина. Він назвав подібні висловлювання інфовкидом, покликаним посіяти ворожнечу в Росії.

"Сьогодні мене розвеселили роздуми ображених на Росію недороблених політологів в іноземних виданнях, які пророкують мені швидку загибель. Не втомлюся повторювати в черговий раз і знову скажу з гордістю: я піхотинець Верховного Головнокомандувача Росії і не належу сам собі. Я належу релігії, Батьківщині та її інтересам. І я готовий виконати будь-який наказ Володимира Володимировича, навіть якщо підсумком стане смерть", - йдеться у повідомленні бойовика в його Telegram-каналі.

За його словами, він може "раптово померти", якщо дізнається, що хтось "відданіший за мене в питанні поваги до нашого президента, якому, до речі кажучи, я зобов'язаний життям".

Відео дня

"Тому до таких інфовкидів, які так дешево покликані посіяти ворожнечу всередині нашої країни, я завжди ставлюся зі зневажливою поблажливістю. Їм доведеться змиритися з тим, що команда першого Президента ЧР, Героя Росії Ахмата-Хаджі Кадирова - це команда вірних піхотинців, для яких смерть не страшна", - пафосно завершив ватажок Чечні.

Смерть Пригожина - Кадиров наступний

23 серпня в Тверській області Російської Федерації літак, на борту якого нібито перебував ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин, зазнав аварії. У Москві офіційно підтвердили загибель "кухаря Путіна".

Російський опозиціонер Дмитро Гудков вважає, що наступною жертвою після Пригожина може стати ватажок Чечні Рамзан Кадиров. За його словами, Кадиров вже створює нестабільність на всій території Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: