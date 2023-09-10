Чоловіка, якого запідозрили в отруєнні, ніхто не бачив майже рік.

Скандальний лідер Чечні Рамзан Кадиров звинуватив у різкому погіршенні стану свого здоров'я екс-міністра охорони здоров'я, колишнього віце-прем'єра республіки Ельхана Сулейманова. З того часу його ніхто більше не бачив.

Як повідомляє "ВЧК-ОГПУ" з посиланням на джерело, "абсолютно всі кажуть, що Сулейманова немає в живих і помер він болісною смертю". На сайті головного дітища Сулейманова – "Республіканський онкологічний диспансер" Чечні – зараз торгують кокаїном у Дубаї.

Одразу кілька співрозмовників проекту, знайомих із ситуацією, розповіли, що коли різко і несподівано у Кадирова почав погіршуватися стан здоров'я, оточення почало запевняти його, що він став жертвою отруєння. Такої ж версії дотримувався і сам Кадиров, а свій гнів він спрямував на Сулейманова. За словами джерела, Сулейманов особисто робив деякі ін'єкції Кадирову і той вирішив, що саме з ними пов'язане погіршення здоров'я. В результаті відразу в жовтні 2022 року його було знято з посади віце-прем'єра і відтоді його ніхто не бачив.

Відео дня

Цьому є багато підтверджень. На сторінці Сулейманова в Інстаграмі, яку раніше він оновлював майже щодня, остання публікація датується жовтнем 2022 року. Сулейманов раніше часто з'являвся у навчальних та медустановах Москви, але там його теж не бачили майже рік. Найпримітніше, що на сторінці Сулейманова в Інстаграм як його сторінку в Інтернеті вказано onkochr.ru - це сторінка Республіканського онкодиспансеру - головного та улюбленого дітища Сулейманова. Якщо перейти зараз цим посиланням, то там сторінка, що пропонує кокаїн у Дубаї. За словами джерела, від передбачуваного отруєння Кадиров періодично проходить лікування саме в Дубаї.

Співрозмовники "ВЧК-ОГПУ" в Чечні кажуть, що там теж ніхто не бачив Сулейманова з жовтня 2022 року. Ходять чутки, що його по-звірячому вбили - закопали в землю живим.

"Якщо Кадиров справді запідозрив Сулейманова в отруєнні, то навряд чи ми його побачимо живим. Якщо йдеться про щось інше, то він може бути ув'язнений і його покажуть на фото чи відео", - вважає співрозмовник.

Сулейманов був великою рідкістю серед оточення Кадирова. По-перше, за національністю він не чеченець, а лезгін. По-друге, він професіонал. Сулейманов професор, спеціаліст з хірургії та онкології, працював у Німеччині та Москві, а з 2014 року фактично став виконувати і функції одного з персональних лікарів Кадирова. У різні часи він був і радником голови Чечні, і міністром охорони здоров'я, і віце-прем'єром.

Хвороби Кадирова

Впродовж кількох тижнів ходять чутки про хворобу Кадирова. За словами глави уряду Чеченської республіки Ічкерія (у вигнанні) Ахмеда Закаєва, Кадиров справді серйозно хворий.

За даними BILD, у чеченського глави проблеми з нирками. Останнім часом він з'являється на публіці з опухлим обличчям і тілом, йому навіть важко відкрити очі.

Сам Кадиров чутки спростовує. 2 липня він опублікував через "плітки" відео, як обідає зі своєю правою рукою Адамом Делімхановим, якого нібито поранили на фронті.

Російські ЗМІ наполягали, що чутки про свій передсмертний стан Кадиров і Делімханов нібито розпустили самі, щоб відвернути увагу від свого паломництва до Мекки.

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