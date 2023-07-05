За його словами, Кадиров серйозно хворий.

Рамзан Кадиров дійсно серйозно хворий, а його "права рука" Адам Делімханов постраждав під час обстрілу.

Про це розповів глава уряду Чеченської республіки Ічкерія (у вигнанні) Ахмед Закаєв в ефірі УНІАН. За його даними, Кадиров був і залишається хворий, а відео з ним опублікували з метою показати громадськості, що він живий.

"Він дуже хворий, він в дуже поганому стані перебував весь цей час. І те, що ми бачили, я думаю, тільки підтверджує цю версію і ту інформацію, яку ми отримали з різних джерел. Дуже сподіваємося, що він доживе до трибуналу і що він і його подільники понесуть покарання за всі злодіяння, які вчинили", - сказав Закаєв.

За його даними, Делімханов отримав поранення під час удару по одній з колон, у нього була проблема з ногами, тому на відео він сидить.

"Так, дійсно була обстріляна колона, в якій вони пересувалися. Більше 6-10 чоловік з цього підрозділу були виведені з ладу. Але Делімханов був більш важко поранений. Зараз, мабуть, він видерся", - додав глава уряду Чеченської республіки Ічкерія.

Хвороба Кадирова і поранення Делімханова

Останнім часом в мережі неодноразово писали, що "права рука" Кадирова був серйозно поранений під час обстрілу.

Про хворобу Кадирова ходять чутки вже довгий час, повідомлялося, що у нього можуть бути проблеми з нирками. У мережі писали, що його госпіталізували у важкому стані.

2 липня Кадиров опублікував ролик, в якому вечеряє разом з Делімхановим. Він заявив, що зняв його через "пліткарів і базікань".

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