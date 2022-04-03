Бійці Рамзана знімали "рекламне" відео на тлі української гуманітарної допомоги.

Кадировці, які займаються терором цивільного населення на тимчасово захоплених Росією українських територіях, вчергове осоромилися.

У своєму Telegram глава Чечні Рамзан Кадиров виклав TikTok-відео своїх бійців, зняте в одному з українських міст, які зараз контролює РФ.

На ролику кадировці стверджують, що привезли обіцяну гуманітарну допомогу "звільненим" від "нацистів" українцям.

Окупанти демонстративно розвантажували продукти з машини, проте під час зйомок у кадр потрапила пачка з борошном з пакуванням українською мовою.

Найімовірніше, росіяни знімали відео на тлі української гумдопомоги.

Росія розпочала вторгнення в Україну 24 лютого. Через провал у наступальній операції перший місяць ворог зосередився на бомбардуванні українських міст і розстрілах цивільних.

Початок другого місяця розпочався з перегрупування сил противника і спробі захопити Донбас і південь України.

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