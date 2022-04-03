Кадировці, які займаються терором цивільного населення на тимчасово захоплених Росією українських територіях, вчергове осоромилися.
У своєму Telegram глава Чечні Рамзан Кадиров виклав TikTok-відео своїх бійців, зняте в одному з українських міст, які зараз контролює РФ.
На ролику кадировці стверджують, що привезли обіцяну гуманітарну допомогу "звільненим" від "нацистів" українцям.
Окупанти демонстративно розвантажували продукти з машини, проте під час зйомок у кадр потрапила пачка з борошном з пакуванням українською мовою.
Найімовірніше, росіяни знімали відео на тлі української гумдопомоги.
Росія розпочала вторгнення в Україну 24 лютого. Через провал у наступальній операції перший місяць ворог зосередився на бомбардуванні українських міст і розстрілах цивільних.
Початок другого місяця розпочався з перегрупування сил противника і спробі захопити Донбас і південь України.