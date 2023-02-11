Усі анивоєнні публікаці підписані одним редактором - Володимиром Романенком.

Російське пропагандистське видання "Комсомольська правда" несподівано вибухнула серією правдивих публікацій про Україну, анексовані Росією території та війну. Усі ці публікації нібито написав та розмістив редактор стрічки новин Володимир Романенко.

Як повідомляє Телеграм-канал "Продолжение следует", на сайті пропагандистського видання одночасно з'явилася серія статей про війну, яку Росія розв'язала проти України. Зокрема, у тексті згадували про втрати серед мирного населення в Україні, про те, що "маніяк-Путін зливає гроші на вбивство мирного народу України" і що війна закінчиться тоді, коли "диктатор Путін втратить владу".

Публікації присвячені не лише злочинам кремлівського режиму. Автор також писав про другу хвилю мобілізації в Росії, про кількість загиблих у лавах російської армії та тортури над політв'язнями - Олексієм Навальним, Володимиром Кара-Мурзою та Іллею Яшиним.

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Наразі "КП" всі публікації видалила, але читачі встигли зробити запис екрану антивоєнних матеріалів на сайті. Невідомо, чи справді автором усіх цих матеріалів був Романенко. Також невідомо, що сталося ним після цього сміливого вчинку.

Роспропаганда в дії

В РФ триває масове зомбування населення нісенітницями про Україну, Європу та США. Зараз пропагандисти вдалися до впливу на суспільство через магів, екстрасенсів та інших шахраїв. Раніше такі "експерти" у прямому ефірі федерального каналу переконували росіян, що їхня країна стане "оазисом світла", а України не буде.

Зовсім нещодавно в ефірі одного з федеральних каналів з'явився двірник, до якого "прийшла Ванга". Замість того, щоб відправити чоловіка до психіатра, російська пропаганда запросила його гостем в одне з ток-шоу.

Згодом російська пропаганда зрозуміла, що вже зомбувала населення пророцтвами "діда Ванги", а тепер знайшла ще й "посланника Ванги" з Афганістану. Він нібито "напророчив" наближення падіння Європейського Союзу.

А нещодавно рупори Кремля показали дивний сюжет про Зеленського та "вашингтонських відьом".

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