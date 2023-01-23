Попри те, що "пророк" нібито приїхав з Афганістану, він гарно розмовляє російською.

Російська пропаганда вже зомбувала населення пророцтвами "діда Ванги", а тепер знайшла ще й "посланника Ванги" з Афганістану.

Як повідомляє Телеграм-канал "НеШутки", в ефірі одного з федеральних каналів афганський математик, якого видають за "посланника Ванги", нібито "напророчив" наближення падіння Європейського Союзу.

Сам математик-"пророк" заявляє, що його нібито знають і бояться спецслужби всього світу. Водночас пропагандисти величають його "Нострадамусом 21 століття". Усі питання рупорів Кремля стосувалися України. "Пророк" почав прогнозувати, але почав із США та ЄС.

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"Коли Бог давав розум, усі американські керівники були п'яними. Вони розуму не отримали. Якщо взимку ви перекриєте газ, Європейського Союзу не буде", - заявив псевдопророк.

За його "розрахунками", Євросоюз розпадеться між 2027 та 2032 роками. Росії ж він порадив якомога швидше "перебудовувати армію на сучасний лад". Цікаво, що РФ він називає "Радянським союзом", який залишився сам. Втім, він вважає, що Росія "рухається у правильний бік".

"Пана Путіна я дуже поважаю. Я кажу, він геній. Як людина - надзвичайний. Є тільки один крок. Один крок назад з України, і Росії не буде", - заявив "пророк".

Ключовим питанням роспропаганда називає те, коли "впаде київський режим". Звісно, у афганського "пророка", який на диво гарно розмовляє російською, є на це відповідь.

"У 2025 році - переломний етап. Америка вичерпається. Америки, як великої держави не буде. В Україні ви переможете, це моя відповідь", - заявив він.

Перли роспропаганди

Роспропаганда ще з 2014 року не перестає дивувати нескінченним потоком нісенітниць. Останнім часом в РФ вдалися до тактики зомбування населення через магів, екстрасенсів та інших шахраїв. Раніше такі "експерти" у прямому ефірі федерального каналу переконували росіян, що їхня країна стане "оазисом світла", а України не буде.

Зовсім нещодавно в ефірі одного з федеральних каналів з'явився двірник, до якого "прийшла Ванга". Замість того, щоб відправити чоловіка до психіатра, російська пропаганда запросила його гостем в одне з ток-шоу.

Не відстають і топ-пропагандистки РФ. Зокрема Маргарита Симоньян видала нову порцію нісенітниці про "цілі" РФ, через які вона почала повномасштабну війну проти України. На думку пропагандистки, навіть Путін нібито не отримує задоволення через те, що відбувається. А Ольга Скабєєва вибухнула погрозами після диверсії на військовому аеродромі в Енгельсі.

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