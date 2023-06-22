Призовий фонд конкурсу для іноземних журналістів складе 2,5 млн рублів.

Росія намагається залучити іноземних журналістів на свою сторону. З цією метою країна-агресор проведе два конкурси з преміями та церемоніями нагородження в Москві.

Як пише "Агентство" з посиланням на дані держзакупівель, "Росспівробітництво", покликане розвивати відносини країни-агресора з іноземними державами, вкотре проводить журналістський конкурс "Чесний погляд". Зараз триває пошук підрядників, на проведення заходів в цьому і наступному році виділяється 80 мільйонів рублів.

Згідно техзавдання, підрядник має поінформувати про конкурс журналістів з 79 країн (США і країни ЄС – серед них). Метою ж конкурсу, згідно документації, є заохочення журналістів за "об'єктивне" висвітлення гуманітарної діяльності країни-агресорки та підвищення інформованості серед іноземців про роль та участь Росії в проектах, спрямованих на підвищення якості життя населення.

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На захід, який пройде цього року, виділяється 38,7 мільйона рублів. При цьому призовий фонд – тільки 2,5 мільйона. Решта грошей підуть на сувеніри, збір заявок, роботу журі і пишний банкет на 100 учасників в Москві. Наступного року на ті ж потреби піде 40 мільйонів.

Журналістський конкурс "Чесний погляд"

Росія почала проводити конкурс, спрямований на заохочення іноземних журналістів, разом з повномасштабною війною, розв'язаною проти України.

Торак конкурс обійшовся 40 мільйонів рублів, заявки подали 118 осіб з 28 країн (серед них Ірландія, Франція, Аргентина і Туреччини). Переможців було п'ять, вони отримали по 0,5 мільйона рублів.

На думку російських журналістів, проведення такого конкурсу – свідчення небажання Кремля знижувати витрати на пропаганду.

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