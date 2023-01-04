За словами терориста, одіозний політик ніяк не відчува наслідків своєї контузії.

Терорист Ігор Стрєлков-Гіркін відзначився тролінговим коментарем щодо витівки пораненого екс-голови Роскосмоса Дмитра Рогозіна. Останній сьогодні через посла Франції передав Еммануелю Макрону осколок зі свого хребта.

У Telegram Гіркін заявив, що під час обстрілу у Донецьку Рогозін отримав "контузію без наслідків". Крім того, терорист назвав одіозного політика "пихатим дурнем".

"Кажуть, що іноді (рідко, але буває) після сильної контузії або сильного струсу людина стає розумнішою. Типу, якісь "пробки" в мізках вибиває... Набагато частіше, на жаль, наслідки для мозку негативні - аж до часткової чи повної неадекватності. Однак у разі Дмитра Олеговича можна констатувати, що для нього контузія пройшла без наслідків - як був пихатим дурнем, так їм і залишився", - написав Гіркін.

"Подарунок" для Рогозіна

21 грудня одіозний Дмитро Рогозін святкував день народження в одному з ресторанів Донецька. Втім, у розпал застілля ЗСУ надіслали росіянину "подарунок".

Згодом з'ясувалося, що Рогозін отримав поранення. Загинули щонайменше двоє гостей. Про характер отриманих травм політика відразу з'явилося багато чуток різного ступеня правдоподібності.

Згідно з найбільш поширеною версією, Рогозін отримав осколкове поранення м'яких тканин голови, проникаюче осколкове поранення сідниць і лівого стегна. Сам політик підтвердив поранення в шию, через яке йому може загрожувати параліч.

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