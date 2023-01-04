Скандальний екс-глава Роскосмосу Дмитро Рогозін, якого у день народження ЗСУ "привітали" святковим "прильотом", вийшов на зв'язок і відправив листа з осколком французькому послу. Він попросив передати його президенту Франції Еммануелю Макрону.
Як повідомляє пропагандистське "РИА Новости", у листі Рогозін згадав, як проводив час з дипломатом, обговорюючи співпрацю між країнами. Втім, у день народження йому у хребет та сідниці прилетіли нібито осколки від французької гаубиці Caesar, яку отримала на озброєння Україна.
Рогозін заявив, що осколок у хребті його мало не вбив, але російські лікарі нібито зробили "диво". "Я знову живий і майже здоровий", - написав Рогозін у листі.
Далі він попросив посла передати вміст конверта Макрону, заявивши, що Францію тепер контролює "диктат Вашингтона". Ба більше, Рогозін згадав термін "воєнні злочини", але заявляє, що за них відповідати НАТО, а не Росія, яка знищує українські міста.
"Осколок, вирізаний хірургами з мого хребта, прошу передати Еммануелю Макрону. І ще скажіть йому, що ніхто не уникне відповідальності за воєнні злочини Франції, США, Великобританії, Німеччини та інших країн НАТО на Донбасі" - написав поранений Рогозін.
Поранення Рогозіна
Дмитра Рогозіна поранили під час застілля з нагоди дня народження в окупованому Донецьку 21 грудня. Загинули щонайменше двоє гостей. Ще кілька отримали поранення, зокрема і Рогозін. Про характер отриманих травм відразу з'явилося багато чуток різного ступеня правдоподібності.
Згідно з найбільш поширеною версією, Рогозін отримав осколкове поранення м'яких тканин голови, проникаюче осколкове поранення сідниць і лівого стегна. Сам політик підтвердив поранення в шию, через яке йому може загрожувати параліч.