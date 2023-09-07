Генерал-майор свою причетність до злочину категорично заперечував.

У РФ помістили в СІЗО генерал-майора Костянтин Огієнко. Донедавна він командував 1-м орденом Леніна армією протиповітряної та протиракетної оборони особливого призначення, яка захищає небо над Москвою.

Як пише російське видання "Комерсант", затримання нібито пов'язане не з його професійною діяльністю, а з корупційною схемою зі заволодіння земельними ділянками, що значаться за армією ППО. Вважають, що частину з них могли продати під забудову.

З документів справи випливає, що, за версією слідства, Огієнко через посередника – командувача 4-ю дивізією ППО генерал-майора Дмитра Беляцький – організував отримання хабара за виділення земель оборонного призначення цивільній організації столичним регіоном.

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Генерал-майор свою причетність до корупції категорично заперечував. Московський гарнізонний військовий суд заарештував його. Нещодавно термін утримання під вартою продовжили до кінця листопада 2023 року.

Російська ППО - що потрібно знати

За час повномасштабної війни, за даними Генштабу, українські сили знищили понад 500 російських засобів протиповітряної оборони. Напередодні, ймовірно, через брак засобів ППО, Росія вивезла з Курильських островів зенітно-ракетні комплекси протиповітряної оборони, які стояли там з 2020 року.

Комплекси, які знаходяться на території РФ, не показали своєї ефективності. Військовий експерт Роман Світан наголошував, що Росія не володіє надійною системою протиповітряної оборони, і тому не може захистити навіть свою столицю від ударів безпілотників.

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