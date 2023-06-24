У Кремлі хотіли владнати конфлікт, але Пригожин виявився дуже рішучим.

Після оголошення війни головою ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним Міністерству оборони Росії, президент РФ Володимир Путін намагався домовитися з бунтарями.

Як повідомляють "Важливі історії", кремлівські чиновники телефонували Пригожину і просили "увімкнути задню". Лідеру "вагнерівців" пропонували компроміс і якби Пригожин погодився на перемир'я, то пропагандисти пояснили би його скандальні аудіозаписи із закликом нищити Сергія Шойгу "фейком нейромережі".

Проте Пригожин відмовився йти на поступки і це розлютило Путіна. Джерело в адміністрації президента Путіна зазначило, що диктатор наказав порушити кримінальну справу проти Пригожина. Путін вирішив розібратися з бунтарем "по-жорсткому", додав інший співрозмовник видання.

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