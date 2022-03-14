З’явилося відео з Кадировим в оточенні чеченських найманців.

У Путіна відповіли на чутки про нібито від'їзд підконтрольного Москві главу Чечні Рамзана Кадирова в Україну.

Як зазначив речник російського президента Дмитро Пєсков, у Кремля немає інформації про від’їзд Кадирова у "у зону бойових дій".

"Таких даних немає", - відповів Пєсков.

Він додав, що ніяких прямих тверджень від Кадирова, що він там перебуває, не було. Тому Пєсков порадив звернутися до адміністрації глави Чечні.

13 березня через соцмережі угрупувань Кадирова стало відомо про нібито перебування ватажка терористів в Україні, проте точної дати приїзду бойовики не повідомляли.

Також з’явилося відео з Кадировим в оточенні чеченських найманців. Автори ролика стверджували, що "командири" доповідали главі Чечні про хід бойових дій на території "ДНР" і подробиці наступу.

У МВС України не володіють інформацією, чи Кадиров узагалі приїжджав до України. Як пояснив радник глави міністерства Вадим Денисенко, відео розраховане на чеченців, щоби виправдатися за великі втрати. Адже у перші дні війни значна частина гвардії Кадирова була розбита під Києвом, зокрема, загинув один з його генералів.

Сам Кадиров згодом заявляв, що він нібито перебуває під Києвом.

Якщо Кадиров справді під Києвом, то Збройні сили України неодмінно знищать його, зазначив радник глави ОП Олексій Арестович.

Наразі "кадировці", як стверджують самі ж військовополонені, відіграють роль "розстрільних загонів", караючи російських армійців за спроби втекти з поля бою.

Вас також можуть зацікавити новини: