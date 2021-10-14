Злочинець повністю визнав свою провину.

18-річного Тимура Бекмансурова, який 20 вересня відкрив стрілянину по студентах у Пермському державному університеті, заарештували на два місяці.

Про це пише Telegram-канал Shot.

"Найближчим часом вбивцю повинні відвезти у СІЗО", – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що напередодні Бекмансурова допитали. Допит тривав близько вісім годин. Стрілок повністю визнав свою провину.

Стрілянина в Пермському університеті: що відомо

Читайте такожБійня в Пермському університеті: стрілку ампутували ногуВранці 20 вересня в Росії у Пермському Державному університеті сталася стрілянина.

В результаті стрілянини шестеро людей загинули, ще 29 – постраждали.

Злочинця, 18-річного Тимура Бекмансурова знешкодив молодший лейтенант Калінін. При затриманні він стріляв у нього вісім разів.

При собі у нападника знайшли рушницю Huglu Atrox Pump, патронтаж, 100 патронів та сумку з документами.

Стрілець тривалий час планував напад, збирав гроші на рушницю та ретельно готувався.

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Автор: Катерина Шварц