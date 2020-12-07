Зловмисники винесли з літака понад 30 встановлених на борту радіостанцій.

На аеродромі "Таганрог-Південний" в Росії обікрали літак Іл-80, відомий як літак "судного дня".

Про це повідомляє РЕН ТВ з посиланням на інформоване джерело.

Зловмисники винесли з літака понад 30 встановлених на борту радіостанцій.

Із заявою про зникнення в п'ятницю, 4 грудня, в поліцію звернувся начальник служби авіаційної безпеки «Таганрозького авіаційного науково-технічного комплексу (ТАНТК) імені Г.М. Берієва». За його словами, вранці при огляді літака співробітники виявили сліди розтину вантажного люка.

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За даними джерела каналу, літак доставили в Таганрог для планових робіт з модернізації. На момент приймання літака всі бортові прилади були на місці. Після закінчення робіт основний вхід, люк вантажного відсіку і три запасних виходи опечатали, проте злодіїв це не зупинило.

На місці злочину були виявлені відбитки пальців злочинців і сліди взуття.

З 1987 року було вироблено чотири літаки Іл-80. Судно являє собою повітряний командний пункт, має бортові Засоби захисту від зброї масового ураження. Апаратура, встановлена на літаку, дозволяє управляти всіма видами Збройних сил.

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Автор: УНІАН