Поліції довелося мирити членів однієї родини.

У Москві школяр поскаржився в поліцію і викликав наряд на власну матір, яка намагалася укласти його спати.

Про це пише Телеграм-канал Life Shot.

По прибуттю на місце поліція виявила здивовану матір, яка розповіла, що готувала їжу на кухні, а 13-річний син "плутався під ногами" й відмовлявся йти спати.

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"В результаті посварилися. Хлопчик закрився в туалеті, але не щоб поплакати, а щоб нишком зателефонувати в поліцію і заявити, що "мати буянить". (До речі, жінка не п'є і в момент приїзду поліції була твереза). Поліцейським вдалося помирити маму і сина. Претензій один до одного у них більше немає. У всякому разі, поки", - сказано в повідомленні.

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Автор: УНІАН