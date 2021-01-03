У Москві школяр поскаржився в поліцію і викликав наряд на власну матір, яка намагалася укласти його спати.
Про це пише Телеграм-канал Life Shot.
По прибуттю на місце поліція виявила здивовану матір, яка розповіла, що готувала їжу на кухні, а 13-річний син "плутався під ногами" й відмовлявся йти спати.
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"В результаті посварилися. Хлопчик закрився в туалеті, але не щоб поплакати, а щоб нишком зателефонувати в поліцію і заявити, що "мати буянить". (До речі, жінка не п'є і в момент приїзду поліції була твереза). Поліцейським вдалося помирити маму і сина. Претензій один до одного у них більше немає. У всякому разі, поки", - сказано в повідомленні.
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