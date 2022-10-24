За його словами, є кілька цілком реальних кандидатів.

В Росії загострилася боротьба за трон російського диктатора Володимира Путіна. Особливо це відчутно після легалізації анексії чотирьох українських областей.

Про це в інтерв'ю УП заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

Наступником диктатора бачить себе той, хто зараз допомагає йому здійснювати спроби анексії територій України – перший заступник керівника Адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко. Інші кандидатури менш ймовірні.

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Журналіст зауважив, що в політичних колах України обговорюють, що на місце Путіна "мітить" заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв, а також син секретаря Радбезу РФ Миколи Патрушева Дмитро Патрушев - міністр сільського господарства РФ.

"Медведєв – без шансів. А щодо сина Патрушева, то його хоче бачити президентом перш за все його батько. Це найголовніший, хто хоче цього. Чи є в Патрушева шанси? Гіпотетично є. Але він там не один. Бачить себе у кріслі Кирієнко", - сказав Буданов.

Перераховувати інших кандидатів він відмовився.

Нагадаємо, що Буданов хитро відповів, чи живий ще Путін.

"Ми з усією ситуацією розбираємося. Не поспішайте. Якщо знати все наперед, буде нецікаво жити далі (посміхається)", - сказав Буданов.

Передбачувані хвороби Путіна

Раніше низка експертів і ЗМІ з різних країн стверджували, що Володимир Путін хворий. Зокрема, російському президенту приписували різні види раку, а також шизофренію, деменцію і хворобу Паркінсона. В кінці травня з'явилася інформація, що Путіна прооперували.

На початку червня колишній друг президента РФ і екс-банкір Сергій Пугачов говорив, що у Путіна може бути рак.

Згодом з'явилася інформація, що російський "фюрер" Володимир Путін розлючений через невдачі на фронті та успішний старт контрнаступу української армії на південному напрямку. Останнім часом диктатор "надто багато нервує", що позначається на його здоров'ї. Після однієї з нарад йому викликали бригаду медиків.

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