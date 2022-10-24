Очільник ГУР наголосив, що спосіб життя диктатора не змінився після анексії українських територій.

Російські еліти, зокрема й політичні, не зраділи анексії українських територій. Вони ще більше усвідомили, що наближається кінець. Боротьба за трон російського диктатора Володимира Путіна загострилася.

Про це в інтерв'ю УП заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

За його словами, на церемонію легалізації анексії Путіним чотирьох українських областей ніхто не був радий. Політична еліта Росії негативно відреагувала на чергову анексію.

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"Це катастрофа для них, вони це чудово знають. Вони ще більше зрозуміли, що це кінець. Це кінець і треба шукати виходи. Вище військово-політичне керівництво почало завдавати масовані удари – це акт тероризму – з метою примусити до перемовин. Вони собі так це бачать. Це не спрацює. Інші побігли домовлятися, як прийнято казати, із західними країнами. Як домовлятися? Казати: "Ми тут ні до чого, це не ми. А ми готові до змін, це все треба припинити", - заявив Буданов.

Спосіб життя Путіна після анексії українських областей не змінився, зауважив очільник ГУР. На уточнювальне питання, чи продовжує диктатор жити в бункері, Буданов відповів: "Він не змінився абсолютно, це ж хвора свідомість. Продовжує собі існувати якийсь умовний Путін".

Буданов пояснив, чому Путін став "набагато м'яким до переговорів", про що раніше говорив президент Туреччини Ердоган.

"Авжеж став м'якшим, коли в тебе залишилося 13% ракет від початку повномасштабної війни, коли в тебе загинули більше 60 тисяч людей і в три рази більше поранених, коли наносяться удари, коли немає чим воювати. Коли ти починав переможну "спецоперацію" для себе, а увійшов у мобілізацію. Коли тебе не сприймають уже ніде в світі і всі глузують: "А, це "друга армія в світі", так? Цікаво...", - пояснив очільник ГУР.

Буданова вже традиційно запитали, чи живий Путін і чи доповідали йому, що президента РФ вже немає серед живих. Відповідь була досить хитрою.

"Ми з усією ситуацією розбираємося. Не поспішайте. Якщо знати все наперед, буде нецікаво жити далі (посміхається)", - сказав Буданов.

Передбачувані хвороби Путіна

Раніше низка експертів і ЗМІ з різних країн стверджували, що Володимир Путін хворий. Зокрема, російському президенту приписували різні види раку, а також шизофренію, деменцію і хворобу Паркінсона. В кінці травня з'явилася інформація, що Путіна прооперували.

На початку червня колишній друг президента РФ і екс-банкір Сергій Пугачов говорив, що у Путіна може бути рак.

Згодом з'явилася інформація, що російський "фюрер" Володимир Путін розлючений через невдачі на фронті та успішний старт контрнаступу української армії на південному напрямку. Останнім часом диктатор "надто багато нервує", що позначається на його здоров'ї. Після однієї з нарад йому викликали бригаду медиків.

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