Заступник голови Радбезу РФ заявив, що Росія ніколи не стане учасником Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

Заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв видав нову тираду через ордер на арешт Путіна з боку Міжнародного кримінального суду в Гаазі (МКС).

На думку чиновника, вороги РФ "наплювали" на міжнародне право, розраховуючи, що принципи Римського статуту торкнуться Росії.

"Судді убогого МКС продовжують виправдовувати своє нездійсненне і тому небезпечне для миру на планеті рішення про видачу ордера на арешт президента Росії", - пригрозив Медведєв.

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Він послався на Віденську конвенцію 1969 року, підкресливши, що в контексті "обов'язків" третіх держав, необхідна ясна й явно виражена згоду цих країн їх виконувати. Колишній президент РФ пообіцяв, що Росія ніколи не приєднається до організації і не візьме на себе зобов'язання дотримуватися тих чи інших "правил" МКС.

Також Медведєв заявив, що бажає міжнародному судовому органу "якнайшвидшої смерті".

"Наша країна не має ніякого відношення до Римського статуту МКС і не зобов'язана з ним співпрацювати. Його рішення для нас незначні до тих пір, поки ми добровільно не станемо учасником цієї організації. А цього не станеться ніколи. Ми зневажаємо МКС і бажаємо йому якнайшвидшої і болісної смерті від недієздатності і безсилля", - зазначив він.

Заступник голови Радбезу РФ вказав, що юрисдикція МКС передбачена тільки в разі передачі Радбезом ООН на розгляд прокурора цього суду відповідного провадження. У цьому контексті Медведєв додав, що в МКС працюють продажні юристи, до яких у РФ немає довіри.

Також Медведєв назвав МКС "будинком терпимості", де процесами таємно керує лідер США Джо Байден. Він дорікнув Вашингтону тим, що він "продав" відомству дані про дії РФ в Україні.

"Саме він хворий сутенер, який, формально не беручи участі в бордельних розбірках МКС, таємно керує будинком правової терпимості. Наплювавши на думку Пентагону, він наказав своїй адміністрації передати до МКС відомості про "дії Росії" на Україні. Нам-то в принципі це до лампочки. А ось Міноборони США попереджало старого, що його дії можуть відкрити дорогу для кримінального переслідування американських військових", - заявив чиновник.

Також він традиційно пригрозив світові, що "потенційно небезпечні ігрища" з РФ можуть призвести до війни: "Ордери, прокурори, процеси проти Росії - все це забавки наших ворогів, якими вони розважають себе від безсилля. І все ж треба пам'ятати - це потенційно небезпечні ігрища. І такого роду дії можуть в якийсь момент дійсно стати casus belli", - вказав Медведєв.

Міжнародний кримінальний суд почав розслідувати новий злочин РФ

Нагадаємо, 17 березня МКС видав ордер на арешт лідеру РФ Володимиру Путіну, а також уповноваженій з прав дитини Марії Львовій-Бєловій у зв'язку з їх приватністю до "крадіжки" дітей України під час війни (йдеться про насильницьку депортацію, яку окупанти проводять на тимчасово окупованих територіях нашої країни).

Вже 11 червня 2023 року Міжнародний кримінальний суд оголосив про нову справу проти Росії - розслідуванні підриву Каховської ГЕС, який солдати РФ влаштували в ніч на 6 червня.

Тоді представники МКС приїхали на підтоплені території України, щоб особисто оцінити наслідки терору РФ.

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