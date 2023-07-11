Медведєв в черговий раз заявив про наближення Третьої світової війни.

Заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв вирішив підбити попередні підсумки саміту НАТО, який проходить 11-12 липня у Вільнюсі. Не залишив без уваги і рішення Альянсу допустити Україну до вступу в блок без виконання плану дій щодо членства (ПДЧ)

"Все як ми і думали: 1. План дій щодо членства України в Альянсі (ПДЧ) – скасувати. Типу приймати швидше. 2. Країну 404 в НАТО покликати. Але приймуть – невідомо коли і на яких умовах. Цілком ймовірно – ніколи. І це те, що бояться сказати вголос реалісти в Альянсі", – написав він у своєму Телеграм-каналі.

Третім пунктом Медведєв згадав надання "київському режиму" нової допомоги – ракети, касетні заряди і літаки.

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"Нічого іншого остаточно збрендивший Захід придумати і не міг. Передбачуваність вищого рівня, до ідіотизму. За фактом – тупик. Третя світова все ближче", – додав він.

Крім того, голова Радбезу РФ спробував спрогнозувати, що підсумки саміту НАТО означатимуть для Росії. Примітно, що мету змусити Україну відмовитися від членства в НАТО він вже називає нездійсненною.

"Що все це означає для нас? Все очевидно. Спеціальна військова операція буде продовжена з колишніми цілями. Одна з них – відмова київського нацистського угруповання від членства в НАТО, на чому ми наполягали з самого початку (що неможливо). Значить, це угруповання доведеться ліквідувати (що можливо і необхідно). P. S. Повідомили, що Токмак обстріляний касетними боєприпасами. Значить, пора розчехляти наші арсенали цієї негуманної зброї", – резюмував він.

Заяви Медведєва про війну проти України

9 липня заступник голови Радбезу РФ і за сумісництвом колишній президент Росії Дмитро Медведєв пригрозив ударом одразу по трьох АЕС в Україні. До улюбленої риторики на ядерну тематику він вдався після "спроби" удару по Смоленській станції.

Раніше він пускав у хід погрози через передачу Україні касетних боєприпасів Сполученими Штатами. Медведєв не посоромився назвати президента США Джо Байдена "сонним маразматиком" і пригадав йому виведення американських військ з Афганістану, заявивши, що це була "ганебна втеча".

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