Викладач негативно висловився про дії ЗС РФ.

49-річного вчителя з російського Курська судитимуть за звинуваченням у дискредитації Збройних Сил Російської Федерації. Напередодні за статтями про дискредитацію посилили покарання.

Як пише Moscow Times, "здали" вчителя правоохоронцям його ж учні. Один з них записав його слова на диктофон, а потім батьки передали запис поліції.

Інцидент стався на уроці суспільствознавства у 10-му класі майже рік тому – у квітні 2022 року. Нібито під час заняття викладач негативно висловився про дії ЗС РФ під час повномасштабного вторгнення в Україну.

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Це не перший інцидент, коли шкільного вчителя в Росії судять після доносу учнів. Раніше на Сахаліні вчительку з англійської мови оштрафували на 30 тисяч рублів через те, що вона не підтримала Збройні Сили Росії. Тоді теж хтось із школярів зняв слова вчительки на відео. У Нижегородській області РФ вчителька порадила студентам сісти у в'язницю, щоб їх не відправили на війну в Україну. Її також судять за дискредитацію.

Переслідування за дискредитацію армії Росії

Після вторгнення в Україну в Росії запровадили покарання за дискредитацію російської армії та поширення дезінформації про неї. Покарання за минулий рік неодноразово посилювали.

Напередодні російський диктатор Володимир Путін підписав чергові закони, якими посилюються кримінальні та адміністративні покарання за дискредитацію та фейки про російських "воїнів". Ними також розширюється список діянь, за які карають, – тепер в'язниця і штрафи світять і за дискредитацію "вагнерівців".

Крім того, Путін пропонував забирати російське громадянство у "розповсюджувачів фейків" і тих, хто "дискредитує армію". Держдума вже готує для цього юридичні підстави.

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