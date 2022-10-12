Мобілізованих замінюють жінками.

Найбільша приватна авіакомпанія РФ S7 попередила про можливу нестачу персоналу через мобілізацію росіян на війну проти України.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Так, співвласниця групи S7 Тетяна Фільова на форумі Woman Summit заявила, що серед працівників авіакомпаній призивають в основному персонал з низькою кваліфікацією, включаючи бортпровідників і співробітників на стійках реєстрації, гейтах. Їх заміна не є проблемою, каже Фільова, оскільки ці посади займають переважно жінки.

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Також призивають водіїв на пероні та механіків повітряних суден, жінок серед яких вкрай мало. Очікують, що можливий дефіцит працівників цих професій.

"Ми будемо працювати над тим, щоб більше жінок вводити в ці професії. Думаю, в принципі в країні буде вирішуватися ця проблема за рахунок залучення робочої сили з Середньої Азії. У нашому випадку це набагато важче, оскільки у нас повністю сертифікована діяльність, і безпеку контролює всі, хто виходить на перон, хто в "чистій" зоні, хто заходить в літак. Практично неможливо не-громадянину Росії робити цю роботу. Ми теж будемо намагатися з цим працювати: ми не впевнені тут в успіху, але ми просто боїмося, що якщо ситуація буде посилюватися, і буде масове забирання людей, то ми не наберемо стільки жінок", – зазначила вона.

Висококваліфікований персонал – інженери, пілоти, менеджери — за словами Фільової, "за фактом не призивається, або ми можемо пояснити їх цінність".

Мобілізація в РФ – що варто знати

21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців, які перебувають у запасі. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу тоді заявив, що мобілізувати планують близько 300 тисяч осіб. У ЗМІ з'являлася інформація про намір залучити 1-1,2 мільйона чоловік.

Незабаром повістки почали роздавати і тим, хто не підходить під мобілізацію. Про це не мовчали навіть російські пропагандисти. Президент РФ Володимир Путін дуже швидко визнав проблеми з оголошеною на території Росії "частковою" мобілізацією.

Після оголошення мобілізації з Росії масово почали виїжджати чоловіки призовного віку. До 4 жовтня, за інформацією джерел Forbes, від 600-700 тисяч до майже мільйона росіян виїхали з Росії.

На початку жовтня в СБУ повідомили, що окупанти вже перекидають перших мобілізованих, і серед них є перші загиблі.

Розвідка повідомляла, що мобілізованим не вистачає військової форми, спальних місць і вбиралень.

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