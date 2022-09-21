Російські журналісти опитали тих, кому вже прийшли повістки і з ким зв'язалися представники військкоматів

Російські ЗМІ з'ясували, хто потрапить під оголошену президентом РФ Володимиром Путіним часткову мобілізацію. Дані збирали в декількох регіонах Росії.

Про це пише Telegram-канал "База".

Відзначається, що російські журналісти опитали тих, кому вже прийшли повістки і з ким вже зв'язалися представники військкоматів. Вдалося з'ясувати, що повістки приходять тим, у кого наступні військово-облікові спеціальності:

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стрілець;

військовий розвідник;

санітарний інструктор;

сапер та інженерно-саперна розвідка;

танкіст - командир танка, механік-водій, навідник;

фельдшер;

артилерист.

Варто відзначити, що російська пропагандистка Маргарита Симоньян написала з посиланням на Міноборони РФ, що "мобілізації підлягають громадяни, які потрапляють під всі три пункти:

Хто відслужив. Хто має необхідну військово-облікову спеціальність. Хто має бойовий досвід.

У свою чергу глава комітету Держдуми з оборони РФ Андрій Картаполов заявив, що "найбільше громадян в ході часткової мобілізації призвуть в центральних і західних регіонах РФ, виходячи з чисельності населення, що проживає в кожному суб'єкті РФ".

За словами голови комітету Ради Федерації з оборони і безпеки Віктора Бондарєва, випускники військових кафедр у вузах не прирівнюються до тих, хто пройшов військову службу. Він підкреслив, що часткова мобілізація стосується тих, хто служив.

Часткова мобілізація в РФ - що відомо

21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в Росії. За його словами, призову підлягатимуть тільки військовослужбовці, які перебувають у запасі.

У свою чергу міністр оборони РФ Сергій Шойгу уточнив, що мобілізувати планують близько 300 тисяч осіб.

У Міністерстві внутрішніх справ України прогнозують, що під час першої хвилі мобілізації в РФ можуть мобілізувати близько 40-50 тисяч резервістів, тому що на більшу кількість просто не вистачить екіпіровки.

Як зазначив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, метою мобілізації для Росії є стабілізація лінії фронту, щоб не дати українським військовим просунутися вперед.

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