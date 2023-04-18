Відомий журналіст Джон Дуган став жертвою претензій місцевого "патріота" Олексія.

У московському метро стався чималий скандал через пильність місцевого "патріота" Олексія: почувши слово "Донбас", що пролунало з боку групи американців, 44-річний чоловік кинувся на "розбірки".

Подробиці курйозного випадку пише телеграм-канал Baza. Як зазначив сам Олексій, інцидент трапився у вагоні між станціями "Маяковська" і "Тверська": там він помітив групу з п'яти іноземців, які спілкувалися між собою по-англійськи. Росіянин запідозрив, що вони можуть бути ворожими агентами, оскільки в їхній розмові проскочило щось про Донецьк та Донбас.

Тоді "ура-патріот" спробував самостійно пов'язати "ворогів", але натрапив на колишнього морпіха США Джона Дугана. Разом з друзями американець "скрутив" агресивного пасажира й відправився до відділку поліції.

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Повідомляється, що за підсумком конфлікту сторони розійшлися мирно, хоча на початку свого нападу росіянин встиг вдарити Дугана під дих.

Джон Дуган - колишній морський піхотинець та офіцер поліції США. У 2015 році Дуган розмістив у відкритому доступі аудіо записи розмов детектива округу Палм-Біч з невідомою жінкою. Після цього зіткнувся з переслідуваннями ФБР. У березні 2016 року він покинув країну й пізніше отримав політичний притулок у РФ.

У РФ росіяни ледь не розірвали один одного через булки

Нагадаємо, що скандали та бійки для російського суспільства - повсякденна історія. Нещодавно росіяни примудрилися побитися навіть у дні великого православного свята Великодня.

Так, в місцевому місті Астрахані покупці накинулися на працівника супермаркету, який віз свіжі паски (у РФ - "кулічі") до прилавка. Між покупцями сталася сутичка. Причому ніяких акцій на хлібобулочний виріб не було, спрацювала звичайна жадібність.

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