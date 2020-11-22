Того, хто телефонував, швидко вирахували за номером, силовики влаштували в його будинку огляд.

Житель Москви подзвонив в "Ростелеком" і пригрозив підірвати найближчий офіс компанії, якщо йому не відновлять інтернет-з'єднання. Поліція встановила особу того, хто телефонував і прийшла до нього з обшуком.

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Про пригоду повідомляє Mash. Зазначається, що чоловік на ім'я Віктор працював у віддаленому режимі, але втратив доступ до мережі на півгодини і подзвонив оператору.

Оператор "Ростелекому" повідомив про загрозу вибуху керівництву, а ті — поліцейським. Того, хто телефонував, швидко вирахували за номером, силовики влаштували в його будинку огляд на наявність вибухових речовин. Чоловік пояснив поліції, що розлютився.

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Автор: Дмитро Захаров