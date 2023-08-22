Відмовитися від російського громадянства буде складніше у зв'язку з посиленням перевірок.

Міністерство внутрішніх справ РФ готує "сюрприз" для тих, хто зібрався відмовитися від російського паспорта, тобто від громадянства країни-агресора.

Там планують посилити перевірки, пов'язані з процедурою. Тому в разі виявлення будь-яких порушень особи, які відмовилися від громадянства Росії, все ще будуть вважатися "росіянами", пишуть "Ведомости".

Зокрема, МВС РФ розробило два відповідних накази: перший стосується організації перевірки наявності громадянства РФ у тих, хто хоче від нього відмовитися, а другий - передбачає організацію проведення статистичного та персонального обліку осіб, які хочуть отримати або "забути" про російський паспорт.

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Передбачається, що на "чистоту" процедури перевірятимуть навіть тих, хто вже припинив або отримав громадянство. Облік стосуватиметься й росіян, які перебувають за кордоном. Терміни висновків по кожному "громадянину" будуть зберігатися до 85 років. Дані щомісяця отримуватиме МВС для ведення статистики.

Як прокоментував старший партнер колегії адвокатів Pen & Paper Костянтин Добрикін, він не виключає, що на додачу "порушникам" будуть пред'являти штрафи або інші види відповідальності за "нелегальне" придбання або відмову від громадянства.

"Всі "нові колишні" громадяни Росії, які припинили громадянство Росії, можуть бути перевірені щодо чистоти процедури, а також, можливо, невиконаних власних зобов'язань перед Росією, які зараз можуть трактуватися дещо ширше, ніж раніше", - заявив він.

У пояснювальній записці до проекту наказу йдеться, що його норми набудуть чинності від 26 жовтня 2023 року. Такі терміни реалізації затвердила віце-прем'єр РФ Тетяна Голікова від 19 травня поточного року.

Передбачається, що в рамках нових правил МВС перевірить особисті дані про "колишніх" і "нових" росіян, включно з рівнем освіти, приналежності до тієї чи іншої національності, а також віросповіданням.

Участь у цьому візьмуть підрозділи з питань міграції територіальних органів МВС, консульства та диппредставництва.

Окупанти погрожують українцям за відмову від паспорта РФ

Нагадаємо, в Україні окупанти також примусово нав'язують російські паспорти, залякуючи населення. Так, на тимчасово окупованих територіях агресор знущається з українців, щоб підтягнути власну статистику виданих паспортів.

У центрі національного спротиву повідомляли, що українці не хочуть за власним бажанням приєднуватися до РФ. Тому окупанти саджають їх "в яму" і чекають, щоб вони запалилися любов'ю до Росії.

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