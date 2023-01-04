Жінка заявила, що попросила чоловіка "відімстити" за знищення бази РФ в Макіївці.

Дружина командувача другою гвардійською армією РФ Андрія Колотовкіна Катерина відзначилася пропагандистською маячнею щодо війни в Україні, згадуючи про ліквідованих у Макіївці мобіків.

Під час виступу у Самарі в пам'ять про знищених окупантів дружина російського генерала заявила, що "росіяни не хотіли війни", але Захід їх нібито змусив.

"Нам не залишили вибору. Ні ми, ні наші чоловіки не хотіли війни. Але весь Захід об'єднався проти нас. Об'єднався, щоб нас знищити, нас і наших дітей. Але наші чоловіки і сини не допустять цього", - заявила дружина російського генерала.

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Вона додала, що говорила з чоловіком і "вперше" попросила його "відімстити за сльози матерів, вдов і сиріт". У підсумку дружина генерала заявила родичам "гарматного м'яса", знищеного в українській Макіївці, що "перемога буде за нами".

Розгром бази РФ у Макіївці

Новий рік російські мобіки зустріти гучно. У перші хвилини 2023 у їхню базу в окупованій Макіївці прилетіли "подарунки" від ЗСУ. Як з'ясувалося потім, українські воїни завдали потужного удару з HIMARS по окупантах, які перебували у будівлі училища.

Ліквідовано сотні рашистів. У Міноборони РФ заявляють лише про 63 своїх військових. Вчора кількість офіційно підтверджених "двохсотих" зросла до 89.

3 січня у Самарі, Сизрані, Тольятті та інших російських містах відбулися жалобні мітинги за загиблими росіянами, які вирушили вбивати українців і були ліквідовані на базі в профтехучилищі Макіївки.

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