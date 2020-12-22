У жовтні Євросоюз ввів санкції проти причетних до отруєння Навального громадян РФ та компаній.

Росія розширила перелік громадян, яким заборонила в’їзд на територію країни у відповідь на введення Євросоюзом нових санкцій за отруєння опозиціонера Олексія Навального.

Про це йдеться у повідомленні МЗС РФ.

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У Москві обурилися черговим посиленням санкційного тиску, звинувативши ЄС у відсутності доказів отруєння Навального представниками російської влади. Також Москва називає це «порушенням гельсінських принципів невтручання у внутрішні справи».

«У зв’язку з вищевикладеним російською стороною на основі принципу взаємності ухвалено рішення про розширення відповідного переліку представників країн-членів, яким заборонено в’їзд на територію Російської Федерації. До нього ввійшли ті, хто причетний до нагнітання антиросійської санкційної активності у рамках ЄС», – повідомили у прес-службі міністерства.

У жовтні Євросоюз ввів санкції проти причетних до отруєння Навального громадян РФ та компаній.

У переліку опинився НДІ органічної хімії та технологій, а також шестеро росіян. Зокрема, директор ФСБ, перший заступник адміністрації Кремля, голова управління Кремля з внутрішньої політики, представник Путіна в Сибірі.

Отруєння Навального: хронологія подій

20 серпня Навальний повертався до Москви з Томська, під час польоту йому стало зле, літак екстрено сів в Омську. Навального госпіталізували. Через два дні його евакуювали з Омська в німецьку клініку Charite.

4 вересня стало відомо, що експерти Мюнхенського інституту фармакології і токсикології Збройних сил ФРН знайшли сліди отруйної речовини з групи «Новачок» у крові, сечі і на шкірі Навального. Факт отруєння політика «Новачком» також підтвердили інші експерти.

10 вересня Навальний вийшов з коми.

23 вересня, його виписали з клініки Charite. 25 вересня прес-секретар опозиціонера Кіра Ярмиш заявила, що Навальний залишиться в Німеччині до кінця курсу реабілітації.

1 жовтня в інтерв'ю німецькому виданню Der Spiegel Навальний заявив, що за спробою його отруєння «Новачком» стоїть особисто президент РФ Володимир Путін. Він також повідомив, що має намір повернутися в Росію.

6 жовтня експерти Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) підтвердили факт отруєння Навального речовиною з групи «Новачок».

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Автор: Яна Ставська