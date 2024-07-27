'Найшвидший спосіб': Z-блогер 'придумав', як розсварити Україну та Китай

За словами пропагандиста, у нього є ідея щодо того, як припинити постачання дронів з Китаю в Україну.

Російський Z-блогер Дмитро Стешин закликав влаштувати диверсію на російському газопроводі "Сила Сибіру", по якому транспортують газ у Китай.

Цю ідею Стешин озвучив у своєму Телеграм-каналі. Зокрема, пропагандист пропонує влаштувати диверсію на газопроводі, яким у Китай експортують природний газ із родовищ в Іркутській області та Якутії.

Для диверсії він запропонував використовувати дрон, забарвлений кольорами українського прапора. Таким чином він хоче посварити дві країни та домогтися, щоб Китай більше не постачав безпілотників до України.

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"Звичайно, є цивілізованіші способи переконати Китай, який щільно припав до ресурсних грудей моєї батьківщини-матері. Але це найшвидший та наочний. І повірте, Китай, якби захотів, жоден моторчик, жодна лопата до бандерівців не потрапили б, навіть через складну логістику", - заявив він.

Пропагандист додав, що найправильніший метод виграти – "створення повністю своїх дронів та могутнього, уніфікованого РЕБ". Але сам Стешин заявив, що боїться навіть думати "на скільки років ми відстали у цій сфері".

Співпраця РФ та Китаю

У 2024 році перевезення через Китай та Гонконг напівпровідників та інших заборонених товарів для підтримки військових зусиль Росії скоротилися на п'яту частину. Однак Гонконг залишається глобальною гарячою точкою для ухиляння від санкцій.

Радник США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США готують нові санкції проти китайських організацій, які підтримують війну Росії в Україні. Він натякнув, що під прицілом можуть бути китайські банки.

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