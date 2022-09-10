За словами українського воїна, головна мотивація ЗСУ - сім'я і рідні.

В останні дні ми спостерігаємо чимало провалів російських окупантів на фронті та успішних бойових дій зі сторони ЗСУ. Для того, щоб успішно воювати, потрібно постійно удосконалювати свої вміння та креативити.

Про це розказав Дмитро – головний сержант однієї із артилерійських батарей ЗСУ, який служив у 24 ОМБр імені короля Данила за контрактом до 2021 року, а з початком повномасштабного вторгнення РФ повернувся в рідну бригаду, йдеться на офіційній сторінці бригади у Facebook.

"Прослуживши в артилерії 5 років, я розумів, що однаковий обсяг роботи можу виконувати я або 5 нових людей, яких потрібно навчити, а часу для цього не було. Потрібно було захищати державу тут і тепер. Для того, щоб успішно воювати", - каже Дмитро, - "потрібно постійно удосконалювати свої вміння та креативити. Цим, власне, ми і відрізняємось від росіян. Вони воюють по старих схемах, яким напевне вже століття. Вони передбачувані, а ми завжди старалися підходити до виконання завдань креативно. Мені здається, що саме цей фактор відіграє велику роль у тому, що ми успішно воюємо з переважаючою нас армією".

Відео дня

За словами воїна, мотивацію продовжувати боротьбу з окупантами він бере в першу чергу від сім’ї та рідних.

"Ми за них тут стоїмо. І я і мої побратими не хочемо, щоб наші діти та внуки воювали. Нехай вони живуть спокійним та комфортним життям. А для цього ми мусимо здобути перемогу, і вона обов’язково буде", - твердо переконаний чоловік.

Війна в Україні: що відомо

ЗСУ пішли у контрнаступ на Херсонському та Харківському напрямках. 8 вересня Генштаб прозвітував про деокупацію низки сіл у Харківській області, а також міста Балаклії, яке було під контролем РФ 6 місяців.

Усього за три дні захисники просунулися під Харковом на 50 км углиб окупованих Росією територій. З 1 вересня звільнено понад тисячу квадратних кілометрів української землі, зазначив президент Володимир Зеленський.

Після Балаклії, вважають аналітики з Інституту вивчення війни, українці можуть звільнити за 72 години і Куп'янськ – це важливий логістичний шлях, що забезпечує угруповання ворога на сході України.

На думку американського генерала Марка Міллі, контрнаступ ЗСУ досі поки що на ранніх стадіях, але вже помітний стійкий прогрес.

Вас також можуть зацікавити новини: