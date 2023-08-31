Він окреслив щонайменше шість плюсів, які відрізняють його від диктатора Володимира Путіна.

Арештований терорист Ігор Стрєлков-Гіркін несподівано оголосив, що збирається висуватись кандидатом у президенти Росії. Ба більше, він по пунктах розклав, у чому диктатор Володимир Путін йому програє.

Публікація під назвою "Про висування кандидатом у президенти РФ" з'явилась у Telegram-каналі Гіркіна. У цьому пості терорист оголосив, що має принаймні шість плюсів у порівнянні з Путіним в умовах війни.

За його словами, плюс №1 - Путін відмовляється керувати воєнними діями, вважає себе некомпетентним у військовій справі.

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"Я вважаю себе більш компетентним у військовій справі, ніж чинний президент і абсолютно точно, ніж чинний міністр оборони, тому міг би виконувати обов'язок верховного головнокомандувача", - заявив терорист.

Плюс №2 - Путін "надзвичайно довірлива людина". Гіркін переконує, що диктатора 8 років водили за носа разом і окремо Обама, Трамп, Макрон, Меркель, Порошенко та Зеленський, зокрема у Мінську, нормандському форматі та Стамбулі. Терорист же каже, що нікому не вірив.

За версією Гіркіна, плю №3 - Путін надто добрий. На початку повномасштабного вторгнення його водили за носа "не лише шановні західні та київські партнери, а й керівники наших силових структур, розвідок та ВПК".

"З'ясувалося, що ні країна, ні армія, ні промисловість Росії до війни не готові, а Україна зовсім не солом'яне опудало у військовому відношенні. Проте всі керівники зазначених структур залишилися на своїх місцях і продовжують дивувати нас своєю некомпетентністю. Я ж зовсім не такий добрий, що можу довести на практиці", - заявив Гіркін.

Щодо плюса №4, Гіркін заявив, що у Путіна дуже багато друзів мільярдерів та інших бізнесменів, яким він не може ні в чому відмовити. В результаті вивезення капіталу з РФ продовжується, військове виробництво зростає набагато повільніше, ніж зростають капітали друзів президента. У самого ж терориста "немає жодного друга навіть мільйонера, туго з друзями-підприємцями, взагалі друзів небагато і здебільшого всі вони люди небагаті". Поступатися бажанням друзів на шкоду економіці Росії йому нібито не доведеться.

Кажучи про плюс №5, Гіркін назвав Путіна "високоморальною особистістю, яка завжди вірна слову і твердо виконує обіцянки, дані тим, хто привів його до влади наприкінці лихих "дев'яностих".

"Я ж нікому нічого не обіцяв і тому можу проігнорувати всі особисті поруки всіх президентів РФ з 1991 року до теперішнього часу, якщо вважаю, що це корисно для народу і держави", - зазначив терирорист.

Останнім плюсом №6 Гіркін назвав те, що він "не настільки спортивний і здоровий який був Путін у мої роки".

"Тому набридати вам, дорогі виборці, 20 з лишком років не зможу чисто фізично, навіть якщо у мене раптом з'явиться бажання возитися з вами після того, як буде подолана військова криза і його найтяжчі наслідки", - іронічно додав він.

Гіркін також уточнив, що написав цей текст 30 серпня 2023 року, очевидно, у СІЗО, де він зараз перебуває.

Арешт Гіркіна

Як повідомляв УНІАН, Міщанський суд Москви взяв Гіркіна під варту на два місяці. Після місяця утримання в російському СІЗО колишній польовий командир бойовиків "ДНР" Гіркін почав відчувати серйозні проблеми зі здоров'ям.

Соратники російського терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) опублікували фрагмент з відповіді заступника префекта Східного адміністративного округу Москви. У ньому говориться, що в столиці все ще діє указ мера про режим підвищеної готовності, який ввели в березні 2020 року через пандемію коронавірусу.

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