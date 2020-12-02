У Росії чоловік назвав свого новонародженого сина Маркетинг.
Про це повідомляє Telegram-канал Baza.
Як повідомляється, випадок стався в Пензі. Батько немовляти - місцевий креативник Дмитро Банчуков.
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Чоловік пояснив своє рішення назвати так дитину схилянням перед цим інструментом. За словами Дмитра, в майбутньому Маркетинг зможе без конкурсу та іспитів вступити на кафедру маркетингу будь–якого вузу країни, і, більш того, його синові буде дуже легко знайомитися з дівчатами - адже їх всіх буде залучати й дивувати його рідкісне і таке цікаве ім'я.
Ім'я вже оформили офіційно, а в РАГСі батькам навіть видали свідоцтво про народження.
Незвичайні імена з усього світу:
- В Росії дитину назвали Крим.
- В Індії дитину назвали на честь коронавірусу.
- У Росії новонародженого малюка назвали в честь COVID-19.
- Народженого в розпал пандемії коронавірусу дитину назвали ім'ям Санітайзер.
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