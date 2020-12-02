Батько малюка впевнений, що в майбутньому у його сина не буде відбою від дівчат.

У Росії чоловік назвав свого новонародженого сина Маркетинг.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Як повідомляється, випадок стався в Пензі. Батько немовляти - місцевий креативник Дмитро Банчуков.

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Чоловік пояснив своє рішення назвати так дитину схилянням перед цим інструментом. За словами Дмитра, в майбутньому Маркетинг зможе без конкурсу та іспитів вступити на кафедру маркетингу будь–якого вузу країни, і, більш того, його синові буде дуже легко знайомитися з дівчатами - адже їх всіх буде залучати й дивувати його рідкісне і таке цікаве ім'я.

Ім'я вже оформили офіційно, а в РАГСі батькам навіть видали свідоцтво про народження.

Незвичайні імена з усього світу:

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Автор: Катерина Лиманська