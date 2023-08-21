За попередніми даними, ніхто не постраждав.

У російському Волгограді сьогодні виникла масштабна пожежа на території порту. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

За їхніми даними, загорівся склад. У МНС заявили, що на території колишнього вантажного річкового порту Волгограда спалахнула покрівля будівлі, що не експлуатується. У мережі з'явилися відео, на яких можна побачити великий стовп диму.

"Повідомлення про пожежу надійшло о 15:20, на місце події виїхали пожежні підрозділи 20-ї пожежно-рятувальної частини. За попередніми даними, загрози поширення вогню немає, відомостей про загиблих і постраждалих не надходило", - йдеться в повідомленні.

Військові інциденти у Волгограді: новини

Нагадаємо, наприкінці 2022 року, під час чергового масованого обстрілу України, на території Волгоградської області впала одна з випущених російських ракет.

Цієї весни в Волгоградській області на шляху в місце дисклокації розбився російський легкий багатоцільовий вертоліт"Ансат". Повідомлялося про загибель одного члена екіпажу.

Вас також можуть зацікавити новини: