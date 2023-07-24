Кримська "влада" підтверджувала "приліт" по військових складах.

У ніч на 24 липня в Джанкойському районі Криму був атакований склад боєприпасів, на якому могла зберігатися партія російських надзвукових ракет П-800 "Онікс". "Глава" Криму Сергій Аксьонов підтверджував удар по військовому об'єкту, проте Міністерство закордонних справ країни-агресора тепер стверджує, що атака нібито "не мала ніякого військового сенсу", пишуть російські пропагандистські агентства ТАСС і РИА Новости.

Коментуючи нічний удар, російське відомство назвало його "залякуванням населення" і пригрозило заходами у відповідь.

"Російська сторона залишає за собою право вжити жорстких заходів у відповідь на українські атаки. Всі винні в атаці українських безпілотників будуть покарані", – йдеться в повідомленні МЗС.

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Вибухи в Криму 24 липня 2023 - що відомо

Сьогодні вночі вибухи прогриміли в окупованому росіянами Криму. Вранці гауляйтер Криму Сергій Аксьонов заявив про атаку безпілотниками і відзвітував про збиття і придушення засобами радіоелектронної боротьби 11 безпілотників.

За словами окупантів, було зафіксовано потрапляння в склад боєприпасів в Джанкойському районі, а також в приватний будинок.

На тлі атаки загарбники тимчасово зупиняли рух залізницею у Джанкойському районі та автомобільною трасою Джанкой - Сімферополь.

Кримські партизани інформують, що під час удару могла бути знищена партія протикорабельних ракет П-800 "Онікс". Ракетами цього типу російські окупанти активно атакували південь України протягом останніх днів.

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