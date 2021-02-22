У Росії старший оперуповноважений поліції аеропорту Внуково привітав свого начальника з "Міжнародним днем г**дона".
Читайте такожУ Москві кур'єр сів у трамвай, прихопивши мопед (відео)Про це пише Telegram-канал Baza.
13 лютого чоловік відправив своєму керівнику смс-повідомлення:"Сан Санич, вітаю вас з Міжнародним днем Г**дона".
Керівник подав скаргу на підлеглого. Відносно чоловіка призначили службову перевірку.
У пояснювальній записці поліцейський розповів, що це свято виконує просвітницьку та освітню місію.
"Я не вважаю це повідомлення образливим або таким, що принижує людську гідність. Дізнавшись, що є таке свято, вирішив поділитися інформацією", - написав він.
Також він підкреслив, що ображатися на таке можуть тільки "малолітки і прихильники злодійських традицій".
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