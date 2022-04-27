Росіяни "збагатили" експозицію залишками протермінованих сухпайків.

Окупанти обікрали музей "Зірка Полин" у Чорнобилі. Рашисти забрали телевізори, а після себе залишили лише сміття та боєприпаси.

Про це повідомляється на сторінці ДСНС України у Facebook.

Російські військові мародерили навіть у Чорнобилі. Їх цікавили телевізори з музею-інсталяції.

"Зірка Полин. Музей-інсталяція у Чорнобилі, який російські орки не лишили без уваги на шляху до спроби втілення свого плану "взяти Київ за три дні". Проте не експонати їх цікавили. Не історія, ні драми людей, які пережили ядерне пекло... Їх зацікавили лише телевізори, які вони покрали з музею. Навіть той, маленький, що висів над цинковим боксом з унікальною перепусткою Володимира Правика", - написали у ДСНС.

Окупанти винесли телевізори, а самі експонати лишилися неушкодженими. Після себе рашисти залишили купу сміття, протермінованих сухпайків та навіть тестові набори для визначення рівня наркотичного сп'яніння.

"Експозиція також "збагатилася" речами, які залишились після цих незваних "гостей": залишками продуктових наборів другої армії світу з терміном зберігання, що закінчився ще в листопаді минулого року, консервами, тестовими наборами для визначення рівня наркотичного сп'яніння (ми навіть не здивовані), мапами з позначками своїх наступальних дій, прапори, які вони планували повісити на наших будівлях і, звичайно, гранати, міни, боєприпаси", - додали у прес-службі.

У ДСНС також зазначили, що дії окупантів у музеї показують, що саме треба залишати в історії про країну вбивць, крадіїв та ґвалтівників.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що окупанти так тікали з Чорнобильської зони, що забули взуття, шкарпетки та спіднє.

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