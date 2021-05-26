У своєму Telegram-каналі російський пропагандист Костянтин Придибайло також заявив, що білоруський журналіст Роман Протасевич "повинен здохнути".

Російський пропагандист Костянтин Придибайло публічно закликав до фізичної розправи над затриманим білоруським опозиційним журналістом Романом Протасевичем і його соратниками.

Фрагмент програми рупора Кремля Володимира Соловйова опублікував на своїй сторінці в Facebook український журналіст, член ТКГ Денис Казанський.

"Була б моя воля - я більш кривавий тиран, ніж Лукашенко, мені здається. Я просто навіть знаю, в яких місцях вони живуть у Вільнюсі та Варшаві. Я навіть знаю їх улюблені ресторани. Була б моя воля, я б їм вже там отруту підсипав в цих ресторанах", - заявив під час стріму Придибайло.

Крім того, на своєму Telegram-каналі він заявив, що Протасевич "повинен здохнути".

"Нічого особливого, просто кореспондент російського державного телеканалу RT в Мінську Костянтин Придибайло закликає вбивати білоруських опозиціонерів. Це все, що потрібно знати і про державу РФ, і про її ЗМІ. Тобто, росіяни платять з бюджету зарплату людині, яка відкрито закликає до тероризму і політичних вбивств на стрімі у Володимира Соловйова", – прокоментував Казанський.

Читайте такожПротасевич був на Донбасі з "Азовом": Білецький розповів про долю журналіста в АТО

Затримання Романа Протасевича у Мінську: що відомо

23 травня в аеропорту «Мінськ» екстрено приземлився літак компанії Ryanair, що прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Причиною екстреної посадки став сигнал про замінування. Літак перевірили, вибухівку не знайшли, а всіх пасажирів відправили на повторний огляд.

Після посадки влада країни затримала засновника Опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який знаходився на борту літака.

Відразу ж з'явилася інформація про те, що Лукашенко на перехоплення лайнера Ryanair з екс-головним редактором NEXTA на борту вислав винищувач Міг-29. Того ж дня Міноборони Білорусі підтвердило перехоплення лайнера Ryanair за допомогою винищувача.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко