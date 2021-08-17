Основна місія "пряника" - навчання дітей пожежній грамоті.

В російському місті Тула вручили посвідчення МНС Росії "Тульському прянику", який підозріло схожий на "ватника" з інтернет-мема.

Фотографії з "тульським пряником" виклала прес-служба ГУ МНС по Тульській області.

Передбачається, що "пряник" буде позаштатним інструктором протипожежної профілактики. Йому також вручили медаль МНС Росії "за пропаганду рятувальної справи".

"Ваша основна місія-навчання дітей пожежній грамоті, і нехай ця почесна праця служить гарантією безпеки юних туляків", - сказали в ГУ МНС.

У мережі відзначили ,що "пряник" дуже схожий на інтернет-мем про "ватника", який виглядає ось так:

Примітно, що зараз повідомлення видалено з сайту Тульського МНС - за посиланням видає помилку 404, проте сторінка збереглася в архіві.

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Автор: Денис Прядко