Гліб грає у складі Всеросійського юнацького симфонічного оркестру / скріншот з відео

Пенсіонерка з Москви викликала додому поліцію, тому що її 14-річний онук Гліб відмовлявся грати на тромбоні.

Про це повідомляє Baza.

За словами бабусі, онук заявив, що він не піде в консерваторію. В результаті скандал дійшов мало не до бійки.

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Відомо, що Гліб грає у складі Всеросійського юнацького симфонічного оркестру.

"Очевидно, він трохи втомився від музики", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Денис Прядко