У Москві пенсіонерка "нацькувала" на онука поліцію, бо він відмовився грати на тромбоні

За словами бабусі, онук заявив, що він не піде в консерваторію. В результаті скандал дійшов мало не до бійки.

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