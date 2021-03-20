Пенсіонерка з Москви викликала додому поліцію, тому що її 14-річний онук Гліб відмовлявся грати на тромбоні.
Про це повідомляє Baza.
За словами бабусі, онук заявив, що він не піде в консерваторію. В результаті скандал дійшов мало не до бійки.
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Відомо, що Гліб грає у складі Всеросійського юнацького симфонічного оркестру.
"Очевидно, він трохи втомився від музики", - йдеться в повідомленні.
Конфлікт у родині тепер розбиратиме інспектор у справах неповнолітніх.
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