Екстреним службам вдалося загасити пожежу та відновити постачання електроенергії в будинки.

У підмосковній Балашисі спадахнула потужна пожежа на електричній підстанції військової частини Федеральної служби безпеки і заводу з виробництва військового обладнання.

Як пише канал "Астра", місцева влада повідомила про "коротке замикання", натомість деякі росЗМІ пишуть про підпал. Інцидент стався ввечері 14 травня.

Факт пожежі підтвердив мер міста Сергій Юров. За його словами, екстреним службам вдалося загасити пожежу та відновити постачання електроенергії в будинки. Про наслідки займання не повідомляється.

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За інформацією російських ЗМІ, вогонь спалахнув на території заводу "Прогрес", де розташована військова частина 35533, котра входить до складу Науково-технічної служби ФСБ РФ. Центр займається розробкою, тестуванням та виготовленням електронних носіїв різних програм для військового комплексу Росії та інших компаній.

Останні пожежі в РФ

Після того, як росіяни здійснили повномасштабне вторгнення в Україну, на російській території вже не раз виникали пожежі на важливих об'єктах, у тому числі на нафтопереробних заводах.

Зокрема, 9 травня стало відомо, що в Башкортостані дрон Служби безпеки України вразив НПЗ "Газпром нефтехим Салават" - влучив в установку каталітичного крекінгу нафти. Варто зазначити, що уражений завод є одним із найбільших у РФ виробничим комплексом із нафтопереробки та нафтохімії.

Водночас 10 травня у Калузькій області безпілотник влучив у нафтопереробний "Первый завод", виникла пожежа.

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